Полки российских магазинов недосчитаются импортного вина

«Цифры 60-50-40% — это пальцем в небо, потому что никто не может точно сказать, какой объем пропадет. Но точно будет меньше. Есть проблемы с логистикой из дальних стран, это Новый Свет, потому что Россия находится од санкциями, связанными с контейнерами. Несмотря на то что на контейнерные продукты питания запреты не распространяются, тем не менее достаточно сложно сейчас контейнеры бронировать. Вина из дальних стран будут поступать, но с перебоями. Что касается европейских стран, то прямых санкций нет. Есть санкции за бутылку выше 300 евро, но это не распространяется практически на 99% того, что импортируется. Но там есть проблема с оплатами, потому что европейские банки не очень понимают, какие [российские] банки под санкциями, какие платежи они могут проводить, а какие — не могут. Сейчас действительно будет период — в течение лета-осени, пока ситуация не нормализуется, — когда на полках будет меньше вина, чем мы привыкли».