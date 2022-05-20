Полки российских магазинов недосчитаются импортного вина

В российских магазинах может снизиться доля иностранного вина, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта. Снижение может достигнуть 60%. Это связано с санкциями и логистическими проблемами.
Однако именно санкции на поставки вина в Россию объявили страны, чья доля на рынке и так была практически незаметна. Впрочем, привозить вино из главного для России винодельческого региона — Европы — действительно стало намного сложнее, соглашается эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев:
Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка:
«Это оценка, которая построена на некой вероятности рисков — они могут случиться, а могут не случиться. Давайте отталкиваться от того, что мы имеем сейчас. Есть две фундаментальные проблемы. Первая: некоторые страны заявили, что не будут поставлять вино в Россию. Это США, что-то подобное сказала и Австралия, к ним может присоединиться Новая Зеландия. Это, конечно, неприятно, тем не менее это не такой большой процент импорта. Все-таки большая часть импорта идет из Европы, и крупнейшие наши поставщики — это Испания, Франция и Италия. А эти страны ни о чем таком не заявляли. Но тут вступает в дело вторая фундаментальная проблема — логистика. Сейчас большое количество фур на границе не могут проехать. Но я разговаривал с импортерами, они говорят, что какие-то решения находят».
То, что сокращение поставок наблюдается уже сейчас и оно будет только усиливаться, очевидно. Тем более что весьма чувствительным для рынка становится неопределенность с вином из Южной Америки. Хотя в большинстве случаев никаких санкций нет, закупать и доставлять его стало труднее. А прогнозировать развитие ситуации совершенно невозможно, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин:
Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort:
«Цифры 60-50-40% — это пальцем в небо, потому что никто не может точно сказать, какой объем пропадет. Но точно будет меньше. Есть проблемы с логистикой из дальних стран, это Новый Свет, потому что Россия находится од санкциями, связанными с контейнерами. Несмотря на то что на контейнерные продукты питания запреты не распространяются, тем не менее достаточно сложно сейчас контейнеры бронировать. Вина из дальних стран будут поступать, но с перебоями. Что касается европейских стран, то прямых санкций нет. Есть санкции за бутылку выше 300 евро, но это не распространяется практически на 99% того, что импортируется. Но там есть проблема с оплатами, потому что европейские банки не очень понимают, какие [российские] банки под санкциями, какие платежи они могут проводить, а какие — не могут. Сейчас действительно будет период — в течение лета-осени, пока ситуация не нормализуется, — когда на полках будет меньше вина, чем мы привыкли».
Импорт натуральных вин в Россию в 2021 году в денежном выражении превысил 850 млн долларов. Лидерами были Италия, Испания, Грузия, Франция и Португалия. Насколько сильным будет его снижение, о котором сейчас говорят специалисты, приходится лишь гадать. Федеральная таможенная служба в прошлом месяце засекретила статистические данные.