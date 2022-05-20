В Латвии намерены обойтись без российского газа

Латвия намерена обходиться без российского газа. Об этом заявил глава МИД Эдгар Ринкевич.
«Мы планируем возвести станции (снабжения — ред.) газом и обходиться без российского газа», — сказал Ринкевич телеканалу Al Jazeera.
При этом он отметил, что спецоперацию на территории Украины «необходимо завершить как можно скорее».
Ранее страна заявила о разрыве культурного соглашения с Россией. Министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис сообщил, что сотрудничество будет восстановлено тогда, когда из Украины будут выведены российские войска, и будут полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. Также в Латвии запретили праздновать День Победы.
Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих. Цветы у памятника, которые принесли жители Риги в этот день, убирали бульдозером. Позже власти страны разрешили снос памятника освободителям Риги, передает деловое издание «Взгляд». Президент страны называл памятник «объектом российской пропаганды».