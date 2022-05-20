В Латвии намерены обойтись без российского газа

Латвия намерена обходиться без российского газа. Об этом заявил глава МИД Эдгар Ринкевич.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы планируем возвести станции (снабжения — ред.) газом и обходиться без российского газа», — сказал Ринкевич телеканалу Al Jazeera.

При этом он отметил, что спецоперацию на территории Украины «необходимо завершить как можно скорее».

Ранее страна заявила о разрыве культурного соглашения с Россией. Министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис сообщил, что сотрудничество будет восстановлено тогда, когда из Украины будут выведены российские войска, и будут полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. Также в Латвии запретили праздновать День Победы.