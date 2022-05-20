Страны G7 нашли способ установить ценовой порог на российскую нефть

Страны G7 обсуждают создание специального картеля, целью которого станет установление ценового порога на российскую нефть. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что формирование картеля покупателей для обеспечения установленной цены на российскую нефть позволит минимизировать доходы Москвы.

«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — заявила Йеллен.

По информации источников агентства, европейские лидеры, которые соберутся в Брюсселе в конце мая для обсуждения ситуации на Украине, также поддержат ограничение цен на российскую нефть. В то же время другой источник утверждает, что реализация этого плана еще далека от реализации.