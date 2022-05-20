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2 часа назад

Страны G7 нашли способ установить ценовой порог на российскую нефть

Lenta.ru

Страны G7 обсуждают создание специального картеля, целью которого станет установление ценового порога на российскую нефть. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен.

Страны G7 нашли способ установить ценовой порог на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что формирование картеля покупателей для обеспечения установленной цены на российскую нефть позволит минимизировать доходы Москвы.

«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — заявила Йеллен.

По информации источников агентства, европейские лидеры, которые соберутся в Брюсселе в конце мая для обсуждения ситуации на Украине, также поддержат ограничение цен на российскую нефть. В то же время другой источник утверждает, что реализация этого плана еще далека от реализации.

Ранее New York Times писала, что власти США готовятся нанести еще один удар по доходам России от продажи нефти и лишить страну статуса ключевого игрока в мировой энергетике. План предполагает, в частности, введение ограничений на цену покупки нефти, сопровождаемое применением так называемых вторичных санкций, которые должны будут коснуться иностранных покупателей, игнорирующих решения Вашингтона. Им могут запретить вести бизнес с западными компаниями.

Экономика,Джанет Йеллен,
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