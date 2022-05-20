Германия компенсирует Совету Европы потери из-за выхода России

Правительство Германии будет платить дополнительные членские взносы в размере €10 млн в Совет Европы, чтобы компенсировать потери из-за выхода России из организации. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

25 февраля было приостановлено членство России в Совете Европы. 15 марта МИД РФ уведомил генерального секретаря Совета Европы о выходе страны из организации. На следующий день ПАСЕ проголосовала за исключение России из СЕ.

По мнению Бербок Совет Европы «нужен как никогда» и его работе не должен наносить ущерб «тот факт, что недостающие членские взносы необходимо компенсировать».

«Именно поэтому федеральное правительство теперь будет дополнительно платить €10 млн, чтобы совместно с другими государствами-членами обеспечить компенсацию и укрепить Совет Европы», - пояснила глава МИД Германии.