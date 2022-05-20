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36 минут назад

Германия компенсирует Совету Европы потери из-за выхода России

Алиса Селезнёва

Правительство Германии будет платить дополнительные членские взносы в размере €10 млн в Совет Европы, чтобы компенсировать потери из-за выхода России из организации. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

25 февраля было приостановлено членство России в Совете Европы. 15 марта МИД РФ уведомил генерального секретаря Совета Европы о выходе страны из организации. На следующий день ПАСЕ проголосовала за исключение России из СЕ.

Россию официально исключили из Совета Европы

По мнению Бербок Совет Европы «нужен как никогда» и его работе не должен наносить ущерб «тот факт, что недостающие членские взносы необходимо компенсировать».

«Именно поэтому федеральное правительство теперь будет дополнительно платить €10 млн, чтобы совместно с другими государствами-членами обеспечить компенсацию и укрепить Совет Европы», - пояснила глава МИД Германии.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец отметил, что после выхода из Совета Европы Россия экономит порядка 34 млн евро на взносах.

Экономика,Видео,Анналена Бербок,Владимир Путин,МИД России,Совет Европы,ЕС,
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