Песков: Россия никому не будет бесплатно поставлять газ

Россия не собирается никому бесплатно поставлять газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу в беседе с журналистами, передает ТАСС.

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Таким образом он прокомментировал заявление финской компании Gasum о том, что она не будет выполнять требование об оплате рублями и ожидает прекращения поставок газа в ближайшие дни.

«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у "Газпрома". Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, "Газпром". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», - подчеркнул представитель Кремля.

В среду, 18 мая, Gasum сообщила, что поставки газа из России, вероятно, прекратятся 20 или 21 мая.

17 мая Gasum сообщила, что отказывается принимать требование России о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. Компания подчеркнула, что в связи с этим увеличивается риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию.