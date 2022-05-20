Финляндия объявила о прекращении поставок газа из РФ

Поставки природного газа из России в Финляндию прекратятся в субботу, 21 мая, в 7:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщила финская государственная газовая компания Gasum.

Фото: ТАСС ТАСС

«"Газпром экспорт" днем 20 мая уведомил Gasum, что подача природного газа в Финляндию в соответствии с договором [компании] Gasum о поставках будет прекращена в субботу, 21 мая, в 7:00», - говорится в заявлении.

О том, что поставки газа из России должны прекратиться 20 или 21 мая, Gasum сообщила в среду, 18 мая.

17 мая компания заявила, что отказывается принимать требование России о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. Gasum подчеркнула, что в связи с этим увеличивается риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления финской компании Gasum. Он заявил, что Россия не собирается никому бесплатно поставлять газ.