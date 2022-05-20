Финляндия объявила о прекращении поставок газа из РФ

Поставки природного газа из России в Финляндию прекратятся в субботу, 21 мая, в 7:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщила финская государственная газовая компания Gasum.
«"Газпром экспорт" днем 20 мая уведомил Gasum, что подача природного газа в Финляндию в соответствии с договором [компании] Gasum о поставках будет прекращена в субботу, 21 мая, в 7:00», - говорится в заявлении.
О том, что поставки газа из России должны прекратиться 20 или 21 мая, Gasum сообщила в среду, 18 мая.
17 мая компания заявила, что отказывается принимать требование России о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. Gasum подчеркнула, что в связи с этим увеличивается риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления финской компании Gasum. Он заявил, что Россия не собирается никому бесплатно поставлять газ.
Власти России намерены прекратить поставки потребителям из «недружественных» стран, которые отказались производить платежи в рублях. Контрагенты «Газпрома» могут продолжить оплату в евро или долларах, которые Газпромбанк конвертирует в рубли и отправляет на счета «Газпрома».