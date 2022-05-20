Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
37 минут назад

Мишустин назвал доллар и евро инструментами политического шантажа

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического шантажа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Мишустин назвал доллар и евро инструментами политического шантажа
Фото: ТАССТАСС

Он отметил важность расширения использования нацвалют во взаимных расчетах внутри Содружества, отметив, что это «особенно актуально, поскольку доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа».

«В центре внимания остается работа по дедолларизации, по укреплению экономического и технологического суверенитета», – передает слова Мишустина ТАСС.

Он добавил, что Россия в период турбулентности считает важным сделать все, чтобы действия недружественных государств не отразились на экономическом сотрудничестве внутри СНГ.

«Предлагаем объединить усилия в рамках содружества и активнее использовать зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы», – сказал премьер.

«Хочу особо отметить, что РФ придает больше значение дальнейшему развитию СНГ. Наше интеграционное объединение доказало свою эффективность в качестве оптимальной площадки для принятия совместных решений по укреплению торгово-экономического, научно-технического, социального и гуманитарного сотрудничества в интересах граждан наших стран», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

По его словам, по итогам 2021 года укрепились торговые связи внутри СНГ.

«Товарооборот России со странами содружества вырос более чем на 30% и составил 96 миллиардов долларов», – заметил Мишустин.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что после снятия Банком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально – для этого нужны перемены в отношении экспортеров.

Экономика,Михаил Мишустин,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители