Импортные вина в России останутся, тогда как с крепкими напитками могут возникнуть проблемы. Об этом заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов.
«Вот на крепкий алкоголь скачок цен будет серьезный. Что касается крепкого алкоголя, то его привозило несколько компаний, которые представляли производителей. Это были не дистрибьюторы, и они приостановили поставки. Действительно будет и скачок цен, и перебои», - подчеркнул он.
Вместе с тем, по мнению Миронова, вина проблемы не коснутся.
«Поставщики везут вино, это сложно, их тормозят, но они везут. Так если говорить о том, что что-то серьезно пропало, то это Новый Свет, Калифорния. Не надо забывать, что есть сербское вино, есть вина из Африки прекрасные. На отдельные бренды, безусловно, цены растут, но при этом поставщики находят обходные маневры и привозят другое вино по адекватной цене», - указал Миронов.
В Роскачестве заявили, что не прогнозируют полную остановку ввоза продукции из стран Евросоюза в ближайшее время.
Ранее руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров заявил, что санкции и проблемы с логистикой могут привести к тому, что с полок российских магазинов исчезнут до 60% иностранных вин. Эту нишу частично заполнят российские производители, подчеркнул он.