«Поставщики везут вино, это сложно, их тормозят, но они везут. Так если говорить о том, что что-то серьезно пропало, то это Новый Свет, Калифорния. Не надо забывать, что есть сербское вино, есть вина из Африки прекрасные. На отдельные бренды, безусловно, цены растут, но при этом поставщики находят обходные маневры и привозят другое вино по адекватной цене», - указал Миронов.