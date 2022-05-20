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38 минут назад

Отсутствие новых санкций Запада против России объяснили

Lenta.ruиещё 2

Ввести новые санкции против России Западу мешает страх перед экономическим спадом. Таким образом отсутствие очередных ограничений объяснила газета Washington Post.

Отсутствие новых санкций Запада против России объяснили
Фото: PixabayPixabay

«Из-за нынешней ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет», — отмечает автор материала.

Издание пишет, что объем санкций против России уже «экстраординарный», в то время как Европейский союз (ЕС) продолжает приобретать энергоресурсы у Москвы, тем самым обеспечивая ее финансирование.

Газета напомнила, что недавно Еврокомиссия представила программу по снижению зависимости от импорта российской нефти за счет сокращения потребления и роста возобновляемой энергетики. Однако авторы статьи усомнились в успехе подобной инициативы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции нелегитимны и в конечном счете бьют бумерангом по самому Западу. Он призвал наращивать производство товаров и услуг, укреплять технологическую и продовольственную безопасность, обеспечивать рост уровня жизни граждан, а также стимулировать деловую активность.

Экономика,Михаил Мишустин,Еврокомиссия,ЕС,
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