Отсутствие новых санкций Запада против России объяснили

Ввести новые санкции против России Западу мешает страх перед экономическим спадом. Таким образом отсутствие очередных ограничений объяснила газета Washington Post.

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«Из-за нынешней ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет», — отмечает автор материала.

Издание пишет, что объем санкций против России уже «экстраординарный», в то время как Европейский союз (ЕС) продолжает приобретать энергоресурсы у Москвы, тем самым обеспечивая ее финансирование.

Газета напомнила, что недавно Еврокомиссия представила программу по снижению зависимости от импорта российской нефти за счет сокращения потребления и роста возобновляемой энергетики. Однако авторы статьи усомнились в успехе подобной инициативы.