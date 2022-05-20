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35 минут назад

Страны G7 объявили о выделении $19,8 млрд финансовой помощи Украине

RT на русскомиещё 1

Страны G7 объявили о выделении $19,8 млрд финансовой помощи Украине. Об этом говорится в совместном заявлении «группы семи».

«Мы признаём, в частности, неотложные краткосрочные потребности Украины в финансировании. В 2022 году мы мобилизовали $19,8 млрд США для поддержки бюджета, в том числе $9,5 млрд в виде недавних обязательств, ... чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — приводит заявление ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Россиянам назвали предел падения доллара

Сенат США принял решение о выделении Украине дополнительной помощи в объёме около $40 млрд.

Экономика,Видео,Сенат США,Еврокомиссия,ЕС,
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