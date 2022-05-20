«Мы признаём, в частности, неотложные краткосрочные потребности Украины в финансировании. В 2022 году мы мобилизовали $19,8 млрд США для поддержки бюджета, в том числе $9,5 млрд в виде недавних обязательств, ... чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — приводит заявление ТАСС.