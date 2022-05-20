Мишустин: «Западу не удастся изолировать Россию»

Западные страны пытаются парализовать внешние торговые связи с Россией, изолировать страну от мировой экономики и нанести максимальный ущерб, однако сделать этого не удастся. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Мы адаптируемся к новым реалиям и обеспечим поступательное развитие экономики. России не привыкать работать в санкционных условиях, и они не помешают нам укреплять конструктивное взаимодействие с нашими друзьями и партнерами», - подчеркнул премьер-министр России на заседании Совета глав правительств СНГ.

По его словам, «недружественные государства» развязали против России «настоящую экономическую войну», при этом введенные ими санкции с точки зрения международного права полностью нелегитимны.

«Их цель - ограничить наш национальный суверенитет, разрушить основы государства, любой ценой сохранить иллюзию доминирования Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада в глобальной политике и экономике, получить для себя неконкурентные преимущества, ни при каких условиях не допустить установления системы справедливых и равноправных межгосударственных отношений», - констатировал Михаил Мишустин.

Он также отметил, что попытка Запада парализовать внешние торговые связи с Россией, а также нанести максимальный ущерб ее экономическому и социальному развитию, ухудшает деловую среду и «ставит мир на грань масштабного экономического кризиса».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT был отключен ряд российских банков, в том числе ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.