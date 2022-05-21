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1 час назад

Moody's понизило долгосрочные рейтинги Украины

Lenta.ru

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с «Caa2» до «Caa3», сообщает ТАСС.

Moody's понизило долгосрочные рейтинги Украины
Фото: ReutersReuters

«Moody's сегодня понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с "Caa2" до "Caa3". Moody's также изменило прогноз на негативный», — заявили в организации.

В агентстве объяснили, что понижение рейтинга связано с рисками устойчивости украинского госдолга на фоне продолжающейся российской военной спецоперации. Эксперты добавили, что значительный рост государственного долга, связанный с финансовой поддержкой Киева большим количеством стран, по всей видимости, окажется непосильным в среднесрочной перспективе.

Ранее Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова с «Caa1» до «Caa3». Отмечается, что рейтинги этих украинских городов помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Экономика,Прогноз эксперта,Moody's,Правительство Украины,
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