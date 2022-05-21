Moody's понизило долгосрочные рейтинги Украины

«Moody's сегодня понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с "Caa2" до "Caa3". Moody's также изменило прогноз на негативный», — заявили в организации.