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21 мая

Чехия: Евросоюз согласился покупать газ за рубли, обойдя собственные санкции

Свободная прессаиещё 3

По словам чешского журналиста Яна Махачека, страны Европы начали обходить свои же санкции ради российского газа. При этом совсем недавно в ЕС полностью отвергали такое развитие событий.

В Чехии заявили, что ЕС обходит свои же санкции ради российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на свое имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли», - написал Махачек в колонке для Lidovdsky.

Он добавил, что платежи проходят по схеме, которую прописала Россия. А, значит, европейские политики «бесстыдно врали» своим избирателям, когда заявляли, что не станут этого делать, добавил журналист.

Экономика,ЕС,
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