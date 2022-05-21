В Чехии заявили, что ЕС обходит свои же санкции ради российского газа

«Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на свое имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли», - написал Махачек в колонке для Lidovdsky.