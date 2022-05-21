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49 минут назад

В Чехии заявили о согласии ЕС на обход санкций ради российского газа

Lenta.ru

Чешский журналист Ян Махачек в колонке для Lidovdsky заявил о согласии стран Евросоюза (ЕС) на обход собственных санкций, введенных против Москвы, покупая российский газ за рубли.

В Чехии заявили о согласии ЕС на обход санкций ради российского газа
Фото: ТАССТАСС

Журналист напомнил, что еще совсем недавно ЕС отвергал условия Москвы по оплате голубого топлива, а теперь использование российской валюты приняли почти все страны Европы.

«Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях», — написал Махачек, отметив, что меняя валюты на рубли в российском банке, Европа обходит санкции, которые сама же с «большой политической помпой и приняла».

Махачек подчеркнул, что платежи проходят строго по схеме, прописанной Москвой, и, по его мнению, европейские политики «бесстыдно врали» избирателям, говоря, что не примут новую систему оплаты газа России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ в Европу бесплатно в случае отказа покупателей оплачивать его рублями. Так он прокомментировал заявление финской компании Gasum об отказе платить за поставки из России рублями.

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату поставок российского газа в европейские страны, которые российские власти считают «недружественными», в рубли. При этом, согласно опубликованной позднее схеме, оплата будет по-прежнему производиться в евро на открытый в Газпромбанке счет, после чего кредитная организация будет покупать на полученную валюту рубли на внутреннем рынке.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпромбанк,ЕС,
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