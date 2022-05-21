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2 часа назад

Названы три страны Евросоюза с рекордной инфляцией

Lenta.ruиещё 1

В странах Балтии и Восточной Европе зафиксировали наиболее заметный рост потребительских цен в Евросоюзе. Это связано с их энергетической зависимостью от России, сообщает газета Financial Times.

Названы три страны Евросоюза с рекордной инфляцией
Фото: ReutersReuters

Авторы публикации назвали Эстонию, Литву, Болгарию лидерами по росту инфляции в Евросоюзе. По их словам, с двузначным ростом цен столкнулись треть организации. Рекордный показатель наблюдается в Эстонии, где за год потребительские цены увеличились почти на 19 процентов. В Литве этот параметр составил 16,8 процента, в Болгарии — 14,4 процента, в Чехии — 14,2 процента, в Румынии — 13,8 процента, в Латвии — 13 процентов, в Польше — 12,4 процента.

«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», — подчеркнули журналисты.

Экономист Анна Титарева объяснила, что падение доходов в Евросоюзе произошло из-за резкого подорожания энергоносителей.

«Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда», — добавили в статье.

При этом наибольшей уровень инфляции зарегистрировали в Турции. Из-за обвала курса лиры он оставил 70 процентов.

Ранее экономист CMS Institute Николай Переславский рассказал, какие страны преодолели инфляцию в последнее время. К ним эксперт отнес Китай и Японию.

Экономика,Николай Переславский,ЕС,
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