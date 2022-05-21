В США признали неудачу в попытке поставить российскую экономику на колени

Введенные против России ограничения в связи с боевыми действиями на Украине не смогли «поставить российскую экономику на колени», так как ее положение в мире слишком уникально. Об этом заявил аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice, сообщает РИА Новости.

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Он указал, что российские энергоресурсы и продовольствие слишком важны для всеобщей стабильности. Оуэнс подчеркнул, что многие государства из-за антироссийских ограничений сейчас имеют дело с проблемами дефицита энергии, нарушениями в цепочках поставок и экономической стагнацией. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что санкции не смогли «поставить российскую экономику на колени».

«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», — уточнил Оуэнс.

Аналитик подчеркнул, что Москва добивается значительного положительного сальдо торгового баланса за счет экспорта нефти и газа по рекордным ценам.