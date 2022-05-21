МЭР выступило против выхода России из ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России не следует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). Он привел четыре аргумента в пользу своего мнения. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что Максим Решетников направил письмо в поддержку сохранения членства в ВТО в ответ на обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Коммунисты подготовили законопроект по выходу из организации в 2018 году и «подняли» его снова, в связи с тем, что из-за санкций он снова стал актуальным.
Министр подчеркнул, что ВТО является важным инструментом поддержки российского экспорта. Выход из него создаст значительные риски для бизнеса страны и граждан, так как в организацию входят 164 государства, «в структуре экспорта которых в разных соотношениях присутствует сырье, промышленная и сельскохозяйственная продукция». А Россия осуществляет поставки именно по этим направлениям.
Во-вторых, выход из ВТО лишит РФ всех прав, но не снизит количество ее обязательств. В конечном итоге, это решение приведет к существенным потерям для экономики.
Кроме того, предупредил Решетников, потеря членства практически полностью изолирует Москву от разработки международных правил торговли. Новые правила, соответственно, будут сформированы без учета российских интересов.
И, наконец, отметил он, «правила ВТО не ограничивают Россию в принятии мер по защите безопасности». Москва может совершенно спокойно отстаивать свои торговые права, своевременно реагировать на зарубежные санкции.