МЭР выступило против выхода России из ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России не следует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). Он привел четыре аргумента в пользу своего мнения. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что Максим Решетников направил письмо в поддержку сохранения членства в ВТО в ответ на обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Коммунисты подготовили законопроект по выходу из организации в 2018 году и «подняли» его снова, в связи с тем, что из-за санкций он снова стал актуальным.

Министр подчеркнул, что ВТО является важным инструментом поддержки российского экспорта. Выход из него создаст значительные риски для бизнеса страны и граждан, так как в организацию входят 164 государства, «в структуре экспорта которых в разных соотношениях присутствует сырье, промышленная и сельскохозяйственная продукция». А Россия осуществляет поставки именно по этим направлениям.

Во-вторых, выход из ВТО лишит РФ всех прав, но не снизит количество ее обязательств. В конечном итоге, это решение приведет к существенным потерям для экономики.

Кроме того, предупредил Решетников, потеря членства практически полностью изолирует Москву от разработки международных правил торговли. Новые правила, соответственно, будут сформированы без учета российских интересов.