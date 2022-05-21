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1 час назад

Глава Минтранса заявил о серьезных проблемах с логистикой в России

Lenta.ruиещё 5

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в связи с масштабными антироссийскими санкциями логистика в России терпит серьезные проблемы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Минтранса заявил о серьезных проблемах с логистикой в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране», — констатировал он, добавив, что в сложившихся условиях власти вынуждены искать новые логистические коридоры.

Савельев заметил, что, в частности, рассматриваются возможности известного международного транспортного коридора «Север-Юг», а именно Каспийского направления. «Это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться», — пояснил глава ведомства.

Путин подписал указ о контрсанкциях

19 мая в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин на следующей неделе планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами в стране, в том числе на Юге России.

Экономика,Виталий Савельев,Владимир Путин,Минтранс РФ,
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