Кремль назвал источник угрозы мирового голода

Источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, является не Россия, а те, кто ввел против нее санкции и сами эти меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, опять же, что это не мы являемся источником этой проблемы. А по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же, не мы являемся источниками проблем, которые ведут к угрозе мирового голода, а те, кто ввел санкции против России и сами санкции, которые действуют», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее покупавшие украинское зерно страны попросили Россию о поставках.