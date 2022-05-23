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56 минут назад

Кремль назвал источник угрозы мирового голода

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, является не Россия, а те, кто ввел против нее санкции и сами эти меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль назвал источник угрозы мирового голода
Фото: ReutersReuters

«Что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, опять же, что это не мы являемся источником этой проблемы. А по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же, не мы являемся источниками проблем, которые ведут к угрозе мирового голода, а те, кто ввел санкции против России и сами санкции, которые действуют», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее покупавшие украинское зерно страны попросили Россию о поставках.

Экономика,Дмитрий Песков,
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