Министры экономик АТЭС не приняли итоговое заявление

Финальное заявление министров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам встречи в Бангкоке не было принято, сообщил журналистам в воскресенье представитель российской делегации. Он добавил, что, несмотря на это, министерскую встречу можно признать успешной.

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"Российская делегация подтвердила, что финальное заявление министров экономик АТЭС не было принято, вместе с тем отметив, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС", - сказал представитель российской делегации.

В свою очередь один из участников форума АТЭС в Бангкоке заявил журналистам, что Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС "до последнего пытались согласовать текст финального заявления".

"Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС", - сказал собеседник журналистов.

Он добавил, что совместное заявление министров не было согласовано "на фоне деструктивного решения ряда западных экономик политизировать АТЭС".

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