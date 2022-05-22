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53 минуты назад

Делегация России заявила, что министры экономик АТЭС не приняли итоговое заявление

ТАССиещё 9

Финальное заявление министров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам встречи в Бангкоке не было принято, сообщил журналистам в воскресенье представитель российской делегации. Он добавил, что, несмотря на это, министерскую встречу можно признать успешной.

Министры экономик АТЭС не приняли итоговое заявление
Фото: ТАССТАСС

"Российская делегация подтвердила, что финальное заявление министров экономик АТЭС не было принято, вместе с тем отметив, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС", - сказал представитель российской делегации.

В свою очередь один из участников форума АТЭС в Бангкоке заявил журналистам, что Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС "до последнего пытались согласовать текст финального заявления".

"Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС", - сказал собеседник журналистов.

Он добавил, что совместное заявление министров не было согласовано "на фоне деструктивного решения ряда западных экономик политизировать АТЭС".

Об АТЭС

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. Таиланд принял председательство в организации от Новой Зеландии. Встреча лидеров стран - членов АТЭС запланирована на 18-19 ноября в Бангкоке.

Экономика,АТЭС,
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