В США отказались от участия Тайваня в новом экономическом взаимодействии

Тайвань не будет участвовать в рамочной договоренности по экономическому и торговому взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Об этом в воскресенье сообщил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Тайвань не будет частью запуска рамочной договоренности об экономическом взаимодействии в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Салливан на борту самолета, отбывающего в Токио. Трансляция пресс-брифинга велась на сайте Белого дома. Администрация президента США Джо Байдена выдвинула инициативу подготовки данной договоренности осенью прошлого года.

Как уточнил Салливан, Вашингтон стремится к более тесному экономическому сотрудничеству с островом, "включая кооперацию в сфере высоких технологий, производства полупроводников и цепочек поставок". Комментируя спекуляции о возможности возникновения конфликта в регионе с участием КНР, он сказал, что США выступают против одностороннего изменения баланса сил и "военной агрессии".