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56 минут назад

Белый дом: Тайвань пока не будет участником новой экономической инициативы США в АТР

ТАСС

Тайвань не будет участвовать в рамочной договоренности по экономическому и торговому взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Об этом в воскресенье сообщил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В США отказались от участия Тайваня в новом экономическом взаимодействии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тайвань не будет частью запуска рамочной договоренности об экономическом взаимодействии в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Салливан на борту самолета, отбывающего в Токио. Трансляция пресс-брифинга велась на сайте Белого дома. Администрация президента США Джо Байдена выдвинула инициативу подготовки данной договоренности осенью прошлого года.

Как уточнил Салливан, Вашингтон стремится к более тесному экономическому сотрудничеству с островом, "включая кооперацию в сфере высоких технологий, производства полупроводников и цепочек поставок". Комментируя спекуляции о возможности возникновения конфликта в регионе с участием КНР, он сказал, что США выступают против одностороннего изменения баланса сил и "военной агрессии".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Экономика,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Администрация США,
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