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45 минут назад

В Германии выступили против конфискации российских активов ради Украины

Секрет Фирмы

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия открыта к предложениям об изъятии российских государственных активов в пользу Украины. Однако конфискация собственности попавших под санкции россиян чревата серьёзными сложностями, добавил он.

В Германии оценили возможность конфискации российских активов ради Украины
Фото: ReutersReuters

В интервью Financial Times чиновник заявил, что в Германии частная собственность защищена законом. Вместо конфискации нужно убедить бизнесменов и олигархов, попавших под санкции, «внести свой вклад в возмещение ущерба Украине на добровольной основе», заявил глава Минфина.

«Страны, где верховенствует закон, гарантируют частную собственность. Есть множество препятствий для такой конфискации», — добавил Линднер.

По словам Линднера, в основе стран Европы лежит принцип защиты частной собственности. Вместо конфискации российского имущества страны ЕС для помощи Киеву используют инструменты, «основанные на национальных гарантиях».

В США признали неудачу в попытке поставить российскую экономику на колени

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил использовать российские замороженные активы для восстановления Украины. В качестве примера Боррель привёл случай, когда США выделили заблокированные $3,5 млрд ЦБ Афганистана на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября. Сергей Лавров раскритиковал эту идею и назвал её неприкрытым воровством. Международный валютный фонд (МВФ) отказался назвать свою позицию насчёт конфискации золотовалютных резервов ЦБ России. За рубежом переживают, что это приведёт к краху международной системы политической экономии. Возможная конфискация уже вызвала обеспокоенность в государствах, у которых напряжённые отношения с США и Европой.

Экономика,Жозеп Боррель,Кристиан Линднер,Сергей Лавров,Банк России,Международный валютный фонд,ЕС,
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