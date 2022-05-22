В Германии оценили возможность конфискации российских активов ради Украины

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия открыта к предложениям об изъятии российских государственных активов в пользу Украины. Однако конфискация собственности попавших под санкции россиян чревата серьёзными сложностями, добавил он.

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В интервью Financial Times чиновник заявил, что в Германии частная собственность защищена законом. Вместо конфискации нужно убедить бизнесменов и олигархов, попавших под санкции, «внести свой вклад в возмещение ущерба Украине на добровольной основе», заявил глава Минфина.

«Страны, где верховенствует закон, гарантируют частную собственность. Есть множество препятствий для такой конфискации», — добавил Линднер.

По словам Линднера, в основе стран Европы лежит принцип защиты частной собственности. Вместо конфискации российского имущества страны ЕС для помощи Киеву используют инструменты, «основанные на национальных гарантиях».