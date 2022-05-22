В Германии оценили возможность конфискации российских активов ради Украины

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия открыта к предложениям об изъятии российских государственных активов в пользу Украины. Однако конфискация собственности попавших под санкции россиян чревата серьёзными сложностями, добавил он.
В интервью Financial Times чиновник заявил, что в Германии частная собственность защищена законом. Вместо конфискации нужно убедить бизнесменов и олигархов, попавших под санкции, «внести свой вклад в возмещение ущерба Украине на добровольной основе», заявил глава Минфина.
«Страны, где верховенствует закон, гарантируют частную собственность. Есть множество препятствий для такой конфискации», — добавил Линднер.
По словам Линднера, в основе стран Европы лежит принцип защиты частной собственности. Вместо конфискации российского имущества страны ЕС для помощи Киеву используют инструменты, «основанные на национальных гарантиях».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил использовать российские замороженные активы для восстановления Украины. В качестве примера Боррель привёл случай, когда США выделили заблокированные $3,5 млрд ЦБ Афганистана на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября. Сергей Лавров раскритиковал эту идею и назвал её неприкрытым воровством. Международный валютный фонд (МВФ) отказался назвать свою позицию насчёт конфискации золотовалютных резервов ЦБ России. За рубежом переживают, что это приведёт к краху международной системы политической экономии. Возможная конфискация уже вызвала обеспокоенность в государствах, у которых напряжённые отношения с США и Европой.