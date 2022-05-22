Польша обвинила Норвегию в попытках нажиться на украинском кризисе

Норвегия должна поделиться «гигантской» прибылью, которую получила в результате повышения цен на нефть и газ. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, прежде всего норвежцы должны отдать часть денег Украине. Также Моравецкий отметил, что Польша планирует перейти на атомную энергию. Кроме того, страну интересуют возобновляемые источники энергии.

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По словам Моравецкого, Польша хочет отказаться от поставок нефти и газа из России.

«Но должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это неправильно. Они должны разделить эту сверхприбыль. Это ненормально, это несправедливо. Это косвенная нажива», — заявил министр.

По данным Bloomberg, в 2022 году Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь ей заменить поставки топлива из России. В апреле Варшава лишилась газа из РФ из-за отказа платить за ресурс по схеме, предложенной Владимиром Путиным. По данным агентства, польские власти считают, что потребности в газе в стране вырастут примерно на 50% до конца 2030 года. Сейчас страна возводит новые электростанции вместо стареющих угольных установок.