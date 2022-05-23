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22 минуты назад

В Норвегии ответили на призыв премьера Польши делиться доходами

RT на русскомиещё 3

Несмотря на рост доходов от экспорта нефти, экономика Норвегии испытывает последствия падения фондового рынка, заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, сообщает Aftenposten.

В Норвегии ответили на призыв премьера Польши делиться доходами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что таким образом он ответил на призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого делиться доходами от экспорта нефти.

По словам Петерссона, население Норвегии страдает от увеличения цен на электричество и бензин.

Ранее Моравецкий призвал норвежские власти поделиться частью доходов от экспорта нефти и газа.

Экономика,
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