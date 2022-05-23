В Норвегии ответили на призыв премьера Польши делиться доходами

Несмотря на рост доходов от экспорта нефти, экономика Норвегии испытывает последствия падения фондового рынка, заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, сообщает Aftenposten.

Отмечается, что таким образом он ответил на призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого делиться доходами от экспорта нефти.