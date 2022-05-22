Саудовская Аравия поддержала Россию на фоне санкций Запада

Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти ( ОПЕК ), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман.

Саудовская Аравия собирается «выработать соглашение с ОПЕК, в которую входит Россия», так как «мир должен оценить ее ценность», заявил Абдулазиз бин Салман газете Financial Times. Принц подчеркнул, что политику следует держать подальше от ОПЕК.

Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, передает телеканал 360. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по поводу отказа от российской нефти. Так Евросоюз не смог принять главные санкции против РФ.