«У них гигантская прибыль». Премьер Польши нашел в Норвегии деньги для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной своей «гигантской» прибылью из-за роста цен на нефть и газ. Моравецкий отметил, что стоимость топлива взлетела на фоне конфликта России и Украины, получается, Осло косвенно наживается на происходящем. В самой Польше местные политики указали, что и другие страны, торгующие газом и нефтью, «кормятся» от этого конфликта, а в Норвегии считают, и так уже внесли «значительный вклад» в поддержку Украины.

Фото: Reuters Reuters

Норвегия косвенно «подпитывается» конфликтом между Россией и Украиной, поскольку на фоне боевых действий растут цены на нефть и газ, а с ними и доходы королевства, пояснил премьер Польши Моравецкий на встрече с польской молодежью.

Видео дня

Он отметил, что нефтегазовая прибыль «небольшой» Норвегии с населением 5 млн человек «превысит сто миллиардов евро».

«Мы все возмущаемся по поводу России, и это правильно. <...> Но, дамы и господа, что-то здесь не так. Напишите своим юным друзьям в Норвегию. Они должны поделиться этим излишком, этой гигантской прибылью», — призвал Моравецкий.

Премьер добавил, что Норвегия случайно оказалась в такой ситуации и, конечно, она не виновата в конфликте. Но, все же, «это ненормально и несправедливо», подчеркнул премьер. Он призвал Норвегию как можно скорее поделиться сверхприбылью с Украиной, «с теми, кто больше всего пострадал».

Заявление Моравецкого уже раскритиковали в самой Польше.

«Лучше всего делиться чужими деньгами. А когда Моравецкий раскроет свои доходы? Я даже не говорю, что он должен ими поделиться», — прокомментировал в Twitter экс-министр финансов Польши Лешек Бальцерович.

«В конкурсе на глупость года премьер-министр Моравецкий неожиданно обыграл депутатов Ковальского и Суски. Норвегия питается войной и должна делиться своей прибылью. Пусть он [премьер] начнет со «сверхприбыли» собственной семьи», — вторит польский депутат Европарламента Януш Левандовски.

Депутат парламента Польши Анджей Розенек указал, что если Норвегия «питается войной», то и другие страны и компании, торгующие газом и нефтью, «кормятся» от этого конфликта. В том числе и польские. Так, в результате ценовой неразберихи на топливных рынках польские компании PGNiG, Orlen и Lotos тоже фиксируют рекордные прибыли.

Сенатор Кшиштоф Брейза заявил, что польская власть своими действиями вызвала «огромный» рост инфляции. «Теперь, когда для них все разваливается, и им нужны деньги, они пытаются уговорить молодых поляков позвонить норвежцам и попросить финансовой поддержки», — заметил Брейза.

Пресс-секретарь партии «Гражданская платформа» Ян Грабец предположил, что так Варшава хочет склонить Норвегию продавать газ Польше, чтобы не покупать российский газ в обход через Германию.

На слова Моравецкого также отреагировал МИД России.

«Просто доходы Киева — это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова

Реакция Норвегии

Норвежская газета Dagens Næringsliv в марте писала, что королевство действительно может получить от продажи нефти и газа в этом году в шесть раз больше, чем предполагало правительство.

Однако, как пояснил госсекретарь Норвегии в министерстве иностранных дел Эйвинд Вад Петерссон, эту прибыль власти собираются сохранить для будущих поколений своей страны. Доходы направят в Глобальный государственный пенсионный фонд.

«Хотя в результате конфликта на Украине доходы от продажи нефти увеличились, размер объема средств фонда упал. С нового года объем средств фонда уменьшился примерно на 550 миллиардов норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», — обратил внимание Петерссон.

Он указал, что норвежские потребители также сталкиваются с повышением цен на электроэнергию и бензин.