В последние дни Центробанк России вернулся к практике закупки иностранной валюты, чтобы избежать излишнего укрепления рубля. Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству и регулятору, пишут «Ведомости».

При этом покупки носят тайный характер. Собеседники издания утверждают, что ЦБ начал действовать не напрямую, а через других участников рынка, которые по его поручению приобретают исключительно валютную выручку экспортеров. Более подробного описания схемы и названий организаций, которые в ней участвуют, источники не привели.

На прошлой неделе курс доллара опускался ниже 58 рублей, а евро — ниже 60 рублей, что более чем в два раза ниже мартовских максимумов. С такими параметрами сокращение размера рублевых поступлений в бюджет принимает угрожающий характер.

Причиной укрепления российской валюты остаются административные ограничения, введенные самим ЦБ, обязательство продажи валютной выручки для экспортеров, а также рекордный торговый профицит, сформировавшийся в связи с западными санкциями. Спрос на доллары и евро при почти неизменном экспорте и рухнувшем импорте остается на минимальных значениях.

Главный аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Виктор Тунев предположил, что регулятор проводит «квазиинтервенции», предоставляя рубли банкам, не находящимся под санкциями, чтобы те скупали валюту. Такие вливания денежной массы могут позволить какое-то время поддержать спрос.

Официально ЦБ также ослабляет ограничения, введенные после начала спецоперации на Украине. Увеличен разрешенный размер перевода средств из страны в месяц — с 10 тысяч долларов до 50-ти, с 1 июня Мосбиржа вернет возможность коротких продаж, пусть и с ограниченным плечом, а физическим лицам разрешили покупать валюту, кроме долларов и евро, в любых количествах.