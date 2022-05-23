Оперативно ввести цифровые валюты могут в Китае, а также на некоторых развивающихся рынках, включая Россию. О том, как это может повлиять на традиционные валюты, рассказал агентству «Прайм» директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Он отметил, что Китаю удалось протестировать цифровой юань во время Олимпиады в Пекине. Там рассчитывают на то, что все граждане и компании начнут его использовать в 2023 году, подчеркнул эксперт.

«Нужно отметить, что это не является переходом, а только вводит третью форму валюты в дополнении к наличным и электронным формам», — указал Шибанов.

Эксперт также высказался о судьбе доллара. По его словам, он - ключевой вид валюты как для привлечения международного капитала, так и для международных резервов Центральных банков, а также для международных финансовых рынков. В этой связи мгновенный переход от доллара к другим валютам, включая цифровые, является маловероятным.

«Цифровой рубль в 2022 году будет находиться в стадии тестирования, и весьма вероятно начало его использования для широких групп населения и компаний в 2023», — подытожил Шибанов.