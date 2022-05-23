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1 час назад

Байден заявил об экономической победе США над Китаем

Lenta.ruиещё 1

Экономика США в 2022 году будет расти быстрее китайской, сообщил президент страны Джо Байден на совместной пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Его цитирует ТАСС. Таким образом, США впервые за 40 лет одержат такую экономическую победу над КНР.

Байден заявил об экономической победе США над Китаем
Фото: ReutersReuters

«ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае. Означает ли это, что у нас нет проблем? Конечно, есть, у нас такие же проблемы, как у всего остального мира, но проблемы не с такими серьезными последствиями, как у всего остального мира», — заявил Байден в ответ на вопрос, насколько вероятна рецессия в США и нужно ли американцам к ней готовиться.

Аналогичный прогноз сделали экономисты, опрошенные Bloomberg. По их словам, из-за вспышки коронавируса в Китае вторая по величине экономика мира вырастет всего на два процента в этом году, в то время как ВВП США увеличится на 2,8 процента.

Американская экономика сократилась в первом квартале 2022 года впервые с начала рецессии, вызванной пандемией два года назад. ВВП снизился на 1,4 процента в годовом исчислении. Слабые показатели не означают, что в ближайшее время экономику ждет рецессия — большинство экономистов прогнозируют восстановление в квартале с апреля по июнь, так как устойчивый рост найма и заработной платы должен положительно сказаться на динамике. Ожидается, что ВВП будет расти, даже несмотря на планы ФРС повышать ставку для борьбы с инфляцией.

Экономика,Фумио Кисида,Джозеф Байден,ФРС,
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