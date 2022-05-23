Байден заявил об экономической победе США над Китаем

«ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае. Означает ли это, что у нас нет проблем? Конечно, есть, у нас такие же проблемы, как у всего остального мира, но проблемы не с такими серьезными последствиями, как у всего остального мира», — заявил Байден в ответ на вопрос, насколько вероятна рецессия в США и нужно ли американцам к ней готовиться.