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21 минуту назад

В России резко вырос импорт кнопочных телефонов

runews24.ru

За первый квартал текущего года поставки кнопочных телефонов в Россию резко выросли на 43%. Всего за указанный период в страну поступило примерно 3,5 млн кнопочных устройств.

В России резко вырос импорт кнопочных телефонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет РБК со ссылкой на отчет аналитиков GS Group, последний раз аналогичные показатели фиксировались в 2017 году.

Эксперты считают, что на ситуации сказались логистические проблемы, а также решение некоторых компаний покинуть Россию.

Тем не менее, несмотря на рост поставок кнопочных телефонов, спрос на них по-прежнему стагнирует.

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