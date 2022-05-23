В России резко вырос импорт кнопочных телефонов

За первый квартал текущего года поставки кнопочных телефонов в Россию резко выросли на 43%. Всего за указанный период в страну поступило примерно 3,5 млн кнопочных устройств.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет РБК со ссылкой на отчет аналитиков GS Group, последний раз аналогичные показатели фиксировались в 2017 году.

Эксперты считают, что на ситуации сказались логистические проблемы, а также решение некоторых компаний покинуть Россию.