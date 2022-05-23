Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

ЦБ опроверг данные о закупке валюты для сдерживания курса рубля

Москва24иещё 2

В ЦБ РФ заявили, что данные о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления не соответствуют действительности, сообщает "Интерфакс".

Ранее появилась информация, что Центробанк РФ начал закупать валюту через других участников рынка, которые приобретают исключительно валютную выручку экспортеров.

Банк России якобы начал покупать валюту, чтобы избежать резкого укрепления рубля. Все из-за того, что на рынке не появился спрос на валюту, сопоставимый с продаваемой экспортной выручкой.

Банк России начал тайно скупать валюту

До этого экономист Татьяна Куликова прокомментировала укрепление рубля. По ее словам, "дном" курса доллара станет отметка в 48 рублей. При этом подобный сценарий она назвала экстремальным.

Экономика,Видео,Татьяна Куликова,Банк России,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители