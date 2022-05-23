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37 минут назад

МВФ назвал состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Состояние мировой экономики в настоящее время, возможно, худшее со времен Второй мировой войны, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ счел состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой
Фото: ReutersReuters

«В то время как политики и бизнес-лидеры отправляются в Давос, мировая экономика сталкивается, возможно, с самым серьезным испытанием со времен Второй мировой войны», – пишет Международный валютный фонд.

Причинами этого стал ряд факторов, в частности пандемия коронавируса, конфликт вокруг Украины и сохраняющаяся угроза изменения климата, отмечает МВФ, передает РИА «Новости».

В итоге все это привело к повышению инфляции: цены на продукты питания и энергоносители выросли, что стало тяжелым испытанием для домохозяйств во всем мире. Кроме того, ужесточение финансовых условий оказало дополнительное давление на страны, компании и семьи с высокой задолженностью, которые теперь вынуждены пересматривать глобальные цепочки поставок в условиях постоянных сбоев. Для возможного решения проблем мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, считают в МВФ.

Также требуется активизировать совместные усилия по решению проблемы задолженности стран путем введения четких процедур и сроков для должников и кредиторов и предоставления этой системы другим уязвимым странам с высокой задолженностью. Кроме того, необходимо модернизировать трансграничные платежи и противостоять изменению климата, отмечает МВФ.

Экономика,Международный валютный фонд,
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