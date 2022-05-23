В России вырос спрос на товары с истекающим сроком годности

«Наша модель привлекает, в первую очередь, ценой. Пока мы сосредоточены на доставке в пределах МКАД и ближнем Подмосковье. Но запросы регулярно поступают из регионов: Урал, Поволжье, Северная столица. У нас есть самовывоз, при котором мы делаем скидку. По этой причине наметился рост получения заказов из нашего пункта выдачи. То есть люди пытаются сэкономить, насколько это возможно», - указала эксперт.