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47 минут назад

В России вырос спрос на товары с истекающим сроком годности

Лера Букина

Россияне стали активно покупать продукты с истекающим сроком годности, которые стоят меньше, чем обычные. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала основатель интернет-магазина VSOK.SHOP (специализируется на продаже таких товаров) Анастасия Колчина.

В России вырос спрос на товары с истекающим сроком годности
Фото: ТАССТАСС

Она подчеркнула, что продажи увеличились в марте. В начале мая спрос был не таким высоким, однако уже к середине месяца рост продолжился.

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«Наша модель привлекает, в первую очередь, ценой. Пока мы сосредоточены на доставке в пределах МКАД и ближнем Подмосковье. Но запросы регулярно поступают из регионов: Урал, Поволжье, Северная столица. У нас есть самовывоз, при котором мы делаем скидку. По этой причине наметился рост получения заказов из нашего пункта выдачи. То есть люди пытаются сэкономить, насколько это возможно», - указала эксперт.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что по итогам текущего года инфляция в стране не превысит значения в 15%. По его мнению, в ближайшем будущем потребительские цены в России достигнут «устойчивого дефляционного тренда». Орешкин добавил, что укрепление рубля в настоящий момент соответствует сильному платежному балансу. По его словам, курс российской валюты в 2022 году является «абсолютно рыночным».

Экономика,Анастасия Колчина,Максим Орешкин,
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