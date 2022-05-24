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2 часа назад

Сенатор высмеял отказ Польши от российского газа

Lenta.ruиещё 4

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Польши досрочно разорвать «ямальский» контракт на поставку российского газа. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Сенатор высмеял отказ Польши от российского газа
Фото: ТАССТАСС

Пушков высмеял отказ Польши от российского газа и назвал это решение «польским стилем».

«Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль», — написал он.

23 мая Польша досрочно разорвала многолетние газовые отношения с Россией. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать», — подчеркнул он.

Экономика,Петр Наимский,Алексей Пушков,Газпром,
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