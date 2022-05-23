Кудрин назвал срок перестройки экономики с учетом санкций

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По его словам, в этот период будет наблюдаться спад ВВП, затем начнется рост.

«Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года - это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», - подчеркнул Кудрин.

По его словам, на более глубокую перестройку потребуется длительное время. Кудрин указал на то, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5-10 лет.

Согласно его прогнозам, глубина экономического спада в первые годы перестройки экономики будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике, в частности, в части логистических проблем, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов.

По словам главы Счетной палаты, в ряде отраслей спад уже составляет около 50%.

В конце апреля Кудрин заявил, что в России в ближайшие полтора-два года будет наблюдаться очень сложная экономическая ситуация, в этой связи крайне важна оценка своих сил и ресурсов.