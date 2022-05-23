Кудрин назвал срок перестройки экономики с учетом санкций

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на перестройку экономики России в связи с новыми вызовами потребуется 1,5-2 года. Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи в Госдуме с фракцией «Единая Россия», передает РИА Новости.
По его словам, в этот период будет наблюдаться спад ВВП, затем начнется рост.
«Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года - это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», - подчеркнул Кудрин.
По его словам, на более глубокую перестройку потребуется длительное время. Кудрин указал на то, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5-10 лет.
Согласно его прогнозам, глубина экономического спада в первые годы перестройки экономики будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике, в частности, в части логистических проблем, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов.
По словам главы Счетной палаты, в ряде отраслей спад уже составляет около 50%.
В конце апреля Кудрин заявил, что в России в ближайшие полтора-два года будет наблюдаться очень сложная экономическая ситуация, в этой связи крайне важна оценка своих сил и ресурсов.
Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence сообщили, что России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года из-за ограничений со стороны Запада. Они считают, что Украине для этого понадобится пять лет. Согласно данным прогноза, падение ВВП России в 2022 году достигнет 11,1%, а к 2023 году России удастся замедлить уменьшение ВВП до 1,9%. Увеличение прогнозируется в России только в 2024 году. Так, рост составит 1,6%. Инфляция в стране в 2022 году может достигнуть 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5%, к 2026 году она сократится до 4,6%.