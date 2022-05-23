Эксперты ассоциации менеджеров обсудят криптовалюту

Заседание комитета по цифровизации экономики ассоциации менеджеров на тему состоится 26 мая. Его темой станет «Закон о цифровых финансовых активах и криптовалюта».
Как отмечают эксперты, в мире наблюдается стремительный рост рынка криптовалют. Совокупный объем капитализации криптовалюты в декабре 2021 года достиг примерно процент глобальных финансовых активов. На этом фоне, уже год назад в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах.
В этом году правительству Российской Федерации, Министерству финансов России и Банку России предстоит определиться насчет позиции в вопросе развития криптовалют. Специалисты уверены, что проблемы криптовалют труднее регулируются по сравнению с вопросами цифровых финансовых активов. Вступивший в силу закон об этих активах отделил вопросы их регулирования от проблематики криптовалют, подчеркнули эксперты.
На заседании комитета приглашенные участники подробно обсудят законодательное регулирование активов в рамках закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, а также представят кейсы применения.
Будут обсуждаться топология, законодательное регулирование криптовалют и цифровых активов, технологические и юридические вызовы, цифровые возможности для бизнеса благодаря платформе «Атомайз».
В обсуждениях примут участие председатель комитета по цифровизации, ассоциация менеджеров; начальник управления, «Группы Интеррос» Денис Климентов, первый заместитель исполнительного директора, ассоциация менеджеров; член комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, Общественной палаты Вадим Ковалев, генеральный директор «Атомайза» Екатерина Фроловичева, основатель и управляющий партнер Findustrial Consulting Group Алевтина Камелькова, директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова.