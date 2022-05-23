Эксперты ассоциации менеджеров обсудят криптовалюту

Заседание комитета по цифровизации экономики ассоциации менеджеров на тему состоится 26 мая. Его темой станет «Закон о цифровых финансовых активах и криптовалюта».

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Как отмечают эксперты, в мире наблюдается стремительный рост рынка криптовалют. Совокупный объем капитализации криптовалюты в декабре 2021 года достиг примерно процент глобальных финансовых активов. На этом фоне, уже год назад в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах.

В этом году правительству Российской Федерации, Министерству финансов России и Банку России предстоит определиться насчет позиции в вопросе развития криптовалют. Специалисты уверены, что проблемы криптовалют труднее регулируются по сравнению с вопросами цифровых финансовых активов. Вступивший в силу закон об этих активах отделил вопросы их регулирования от проблематики криптовалют, подчеркнули эксперты.

На заседании комитета приглашенные участники подробно обсудят законодательное регулирование активов в рамках закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, а также представят кейсы применения.

Будут обсуждаться топология, законодательное регулирование криптовалют и цифровых активов, технологические и юридические вызовы, цифровые возможности для бизнеса благодаря платформе «Атомайз».