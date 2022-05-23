В Bloomberg заявили об энергоколлапсе Европы в конце года

Европу ждут большие потрясения в конце 2022 года из-за роста цен на энергоносители. Об этом Bloomberg заявил обозреватель Хавьер Блас.

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«Энергетический кризис вызывает все больше опасений у руководства Евросоюза. Ситуация на Украине и антироссийские санкции подняли цены на нефть, газ и уголь – важнейшие источники энергии для Европы. Уже в конце 2022 – начале 2023 года рынок электроэнергии достигнет пика, а последствия для семей и малого бизнеса будут одинаковыми: многие просто утонут», — отметил обозреватель.

Он посчитал, что западные страны сейчас делают ошибку и делают упор на нехватке нефти и не уделяют внимание будущему дефициту электроэнергии. Поэтому в ближайшее время европейцы столкнутся с ростом цен за коммунальные услуги.

По его словам, ситуация с электроэнергией усложняется из-за замедления производительности европейских атомных электростанций. Кроме того, все эти проблемы суммируются с постоянным ростом стоимости жизни. Поэтому в скором времени страны Европы будут тратить миллиарды евро на поддержку населения.