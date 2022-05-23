ПМЭФ 2022: даты проведения форума и участники

Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2022 года к маю подтвердили компании, чиновники и бизнесмены из примерно 70 стран. «Рамблер» рассказал, в какие даты пройдет ПМЭФ в 2022 году и кто будет среди его участников.

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Юбилейный ПМЭФ: где и когда

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История петербургского международного экономического форума началась в середине июня 1997 года. Участниками первого форума стали более полутора тысяч человек из 50 стран. С 2006-го ПМЭФ проводится под покровительством и при участии президента России.

В 2022 году юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня в центре «Экспофорум», который расположен на Пулковских высотах.

В роли страны-гостя мероприятия выступит Египет.

Главной темой петербургского международного экономического форума в этом году станет «Новый мир – новые возможности».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что 17 июня президент очно выступит на главной сессии ПМЭФ-2022. По словам Пескова, Путин может появиться и на других встречах в рамках ПМЭФ, но на каких именно, пока неизвестно.

Участники ПМЭФ

На официальном сайте петербургского международного экономического форума рассказали, что свое участие в ПМЭФ подтвердили чиновники и бизнесмены из 69 стран. Приглашения были направлены представителям 190 государства. Заявки на участие в форуме будут принимать до 6 июня.

Среди подтвердивших свое участие:

Австралия

Австрия

Азербайджан

Бангладеш

Белиз

Бельгия

Бенин

Великобритания

Болгария

Буркина-Фасо

Венгрия

Венесуэла

Гана

Германия

Греция

Дания

Египет

Израиль

Индия

Иордания

Иран

Италия

Йемен

Казахстан

Камерун

Канада

Катар

Кения

Киргизия

Китай

Колумбия

Глава оргкомитета по подготовке петербургского международного экономического форума, советник президента Российской Федерации Антон Кобяков заявил, что в 2022 году компании подтверждают свое присутствие на ПМЭФ примерно такими же темпами, как и 2021-м. Каждый год в форуме участвуют примерно 140 стран.

ПМЭФ 2021 года в течение четырех дней посетили более 13 с половиной тысяч участников из 141 страны.

В 2022 году в петербургском международном экономическом форуме примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что планирует посетить ПМЭФ 17 июня по приглашению российского коллеги Владимира Путина.

В «Росконгрессе» рассказали, что в 2022 году в форуме примут участие более 500 тысяч российских компаний из 65 разных отраслей, больше остальных представлена будет IT-отрасль.

В рамках ПМЭФ-22 организуют несколько бизнес-диалогов:

Россия - Африка

Россия - Европа

Россия - Ближний Восток

Россия - Египет

Россия - Индия

Россия - Иран

Россия - Китай

Россия - Латинская Америка

Россия - Белоруссия