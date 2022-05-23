ПМЭФ 2022: даты проведения форума и участники

Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2022 года к маю подтвердили компании, чиновники и бизнесмены из примерно 70 стран. «Рамблер» рассказал, в какие даты пройдет ПМЭФ в 2022 году и кто будет среди его участников.
История петербургского международного экономического форума началась в середине июня 1997 года. Участниками первого форума стали более полутора тысяч человек из 50 стран. С 2006-го ПМЭФ проводится под покровительством и при участии президента России.
В 2022 году юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня в центре «Экспофорум», который расположен на Пулковских высотах.
В роли страны-гостя мероприятия выступит Египет.
Главной темой петербургского международного экономического форума в этом году станет «Новый мир – новые возможности».
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что 17 июня президент очно выступит на главной сессии ПМЭФ-2022. По словам Пескова, Путин может появиться и на других встречах в рамках ПМЭФ, но на каких именно, пока неизвестно.
На официальном сайте петербургского международного экономического форума рассказали, что свое участие в ПМЭФ подтвердили чиновники и бизнесмены из 69 стран. Приглашения были направлены представителям 190 государства. Заявки на участие в форуме будут принимать до 6 июня.
Глава оргкомитета по подготовке петербургского международного экономического форума, советник президента Российской Федерации Антон Кобяков заявил, что в 2022 году компании подтверждают свое присутствие на ПМЭФ примерно такими же темпами, как и 2021-м. Каждый год в форуме участвуют примерно 140 стран.
ПМЭФ 2021 года в течение четырех дней посетили более 13 с половиной тысяч участников из 141 страны.
В 2022 году в петербургском международном экономическом форуме примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что планирует посетить ПМЭФ 17 июня по приглашению российского коллеги Владимира Путина.
В «Росконгрессе» рассказали, что в 2022 году в форуме примут участие более 500 тысяч российских компаний из 65 разных отраслей, больше остальных представлена будет IT-отрасль.
Также на ПМЭФ представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) встретятся с представителями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины).