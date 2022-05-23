В Минэкономразвития заявили о достигшем предела укреплении рубля

Укрепление рубля достигло пиковых значений. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития России.

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— Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России, — заявили в министерстве.

Благодаря этому, уточнили в Минэкономразвития, укрепление национальной валюты в России находиться на пиковых уровнях, передает РБК.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.