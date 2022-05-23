Названы выгодоприобретатели в США от спецоперации на Украине

Фото: Jorge Silva / Reuters Jorge Silva / Reuters

Investing.com — Мартин Соррелл, основатель и глава медиа компании S4 Capital, считает, что конфликт на Украине, который ведется как онлайн, так и офлайн, может принести пользу 3 крупнейшим американским технологическим компаниям, пишет CNBC.

За последние несколько недель акции крупных технологических компаний резко упали на фоне опасений по поводу глобальной рецессии, но Соррелл считает, что спецоперация, проводимая Россией на Украине, может увеличить их доходы.

Свое мнение Соррелл высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, открывшемся в понедельник:

«Я очень оптимистично настроен в отношении технологических гигантов, потому что ситуация окажет на них влияние. Большая тройка — Google (или Alphabet (NASDAQ:GOOGL)), Meta* (NASDAQ:FB) и Amazon (NASDAQ:AMZN) — выиграют».

И хотя он не стал указывать конкретно на то, какую именно выгоду от этого могут извлечь Alphabet, Meta и Amazon, но все они могут похвастаться тем, что их системы кибербезопасности являются ведущими в мире.

Google и Amazon помимо этого предоставляют инфраструктуру облачных вычислений, которую правительства и киберкомпании могут использовать в кибервойне.

За последние несколько недель акции крупных технологических компаний резко упали на фоне опасений по поводу устойчиво высокой инфляции, повышения процентной ставки и риска глобальной рецессии.

На вопрос, столкнется ли мир со вторым «пузырем доткомов», Соррелл сказал, что уже произошла «массовая коррекция», добавив, что, по мнению некоторых специалистов, возможна дальнейшая коррекция на 5-10%.

* - компания Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена

— При подготовке использованы материалы CNBC