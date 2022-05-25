Польша предложила ЕС ввести пошлину для покупающих у РФ нефть

Власти Польши в рамках обсуждения нового пакета санкций против России предложили ввести дополнительную пошлину для стран, которые продолжат покупать нефть у России после отказа других государств от таких поставок. Об этом заявил в среду на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий .

"Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее", - сказал он.

Как напомнил Моравецкий, есть несколько стран, которые не могут быстро, в течение полугода или даже года отказаться от российской нефти. Речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии.

"Нужно учесть определенные опасения, но и со стороны тех стран, должно быть больше смелости для отказала от поставок нефти из России", - сказал он.

Страны ЕС уже около трех недель не могут достичь согласия по шестому пакету санкций против России, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.