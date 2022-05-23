В Госдуме предложили ЦБ выход из кризиса

«Сегодня у нас нет никаких обязательств. Запад разрешил нам отказаться от всего, когда уничтожил все системы взаимоотношений. Мы можем смело и открыто делать так, чтобы это было выгодно нашим производителям», — заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Он пояснил, что нужно увеличить число беззалоговых кредитов до 5%. Бабаков привел в пример Китай, который на сегодняшний день представляет кредитную массу внутри страны, превышающую ВВП в 3,5 раза. Также, говоря об Америке, политик напомнил, что в тяжелейшие годы кризиса (1929—1933 гг.) им удавалось увеличивать кредитную массу в течение 5 лет, пятикратно превышающую ВВП. «Не надо бояться», — считает Бабаков. По его прогнозам, в результате увеличения денежной массы никакой гиперинфляции не будет, «чего так бояться в ЦБ РФ», — уточнил он. «Потому что инфляция, о которой говорит Центробанк, не в большом количестве денег, а в малом количестве товаров», — заключил зампредседатель Госдумы.