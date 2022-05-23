Великобритании грозит дефицит стеклотары для пива из-за энергокризиса

В связи с ростом цен на энергию Великобритании грозит нехватка стеклотары для разлива пива.
Такой прогноз сделала директор одного из крупнейших в Шотландии оптовиков Dunns Food and Drinks Джули Данн, передает «РИА Новости» со ссылкой на газету Scotsman.
В агентстве отметили, что предупреждение о вероятной нехватке стеклотары в Великобритании появилось после соответствующих заявлений представителей пивной индустрии Германии.
«Пройдет не так много времени, прежде чем нехватка стеклянной тары ударит по британским потребителям. Наши поставщики вин и спиртных напитков со всего мира сталкиваются с постоянными трудностями, которые будут иметь цепную реакцию. Как следствие, будет меньше разнообразия бутылочного пива, которое мы видим на полках в Британии», — приводятся в материале слова Данн.
Она подчеркнула, что стеклотара занимает очень важное место в пивной промышленности, поэтому пока некоторые производители начнут переходить на жестяные банки, чтобы обеспечить стабильность поставок, другие увидят в этом обесценивание бренда, что выльется в допрасходы для покупателей. По словам Данн, Великобритания продает огромные объемы пива из Германии, поэтому «в ближайшем будущем Соединенное Королевство почувствует сейсмический удар».