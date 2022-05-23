Великобритании грозит дефицит стеклотары для пива из-за энергокризиса

«Пройдет не так много времени, прежде чем нехватка стеклянной тары ударит по британским потребителям. Наши поставщики вин и спиртных напитков со всего мира сталкиваются с постоянными трудностями, которые будут иметь цепную реакцию. Как следствие, будет меньше разнообразия бутылочного пива, которое мы видим на полках в Британии», — приводятся в материале слова Данн.