В Европе воспротивились вводу антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что Европейский союз (ЕС) не может ввести полный и немедленный запрет. Такое мнение она выразила в интервью MSNBC.

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По словам главы Еврокомиссии, если Брюссель сейчас введет эмбарго на нефть из России, российский лидер Владимир Путин, «вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму».

Она отметила, что Европа с течением времени полностью откажется от энергоносителей из России, но не пояснила, когда именно это произойдет.