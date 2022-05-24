В Европе воспротивились вводу антироссийских санкций

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40 минут назад

В Европе выступили против немедленного запрета на российскую нефть

Lenta.ru

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что Европейский союз (ЕС) не может ввести полный и немедленный запрет. Такое мнение она выразила в интервью MSNBC.

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Фото: ReutersReuters

По словам главы Еврокомиссии, если Брюссель сейчас введет эмбарго на нефть из России, российский лидер Владимир Путин, «вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму».

Она отметила, что Европа с течением времени полностью откажется от энергоносителей из России, но не пояснила, когда именно это произойдет.

Ранее стало известно, что Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году на фоне резкого роста цен, сообщил обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi в своей статье для французского издания Echos. Колен считает, что Москве удалось выиграть первый раунд «энергетической битвы», так как даже если ЕС начнет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.

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Экономика,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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