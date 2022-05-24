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41 минуту назад

Аналитик предсказал конец доллару благодаря России и Китаю

Елена Прошина

После ареста валютных резервов России доверие к доллару, евро и другим резервным валютам существенно упало, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

Аналитик предсказал конец доллару благодаря России и Китаю
Фото: ТАССТАСС

По его словам, угрозы отключения от долларовой системы звучали давно, поэтому Пекин, Москва и ряд других развивающихся стран опередили ФРС и ЕЦБ в тестировании национальных цифровых валют.

90% Центробанков мира изучают возможность выпуска собственных цифровых валют, заявил эксперт со ссылкой на данные исследования Банка международных расчетов. Более половины опрошенных регуляторов разных стран мира либо разрабатывают свою цифровую валюту, либо проводят конкретные эксперименты с ними.

«Лидером по внедрению своей цифровой валюты является Китай. Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 млн человек или десятую часть населения КНР», — сказал аналитик.

Отмечается, что в России в этом году началось тестирование платформы цифрового рубля среди некоторых банков. Позднее Центробанк РФ представит дорожную карту по внедрению цифрового рубля.

«Таким образом, можно ожидать, что в ближайшие годы Китай и Россия внедрят в массовое распространение национальные цифровые валюты», — подчеркнул Васильев.

Экономика,Михаил Васильев,ЕЦБ,Совкомбанк,ФРС,
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