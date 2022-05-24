Аналитик предсказал конец доллару благодаря России и Китаю

После ареста валютных резервов России доверие к доллару, евро и другим резервным валютам существенно упало, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

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По его словам, угрозы отключения от долларовой системы звучали давно, поэтому Пекин, Москва и ряд других развивающихся стран опередили ФРС и ЕЦБ в тестировании национальных цифровых валют.

90% Центробанков мира изучают возможность выпуска собственных цифровых валют, заявил эксперт со ссылкой на данные исследования Банка международных расчетов. Более половины опрошенных регуляторов разных стран мира либо разрабатывают свою цифровую валюту, либо проводят конкретные эксперименты с ними.

«Лидером по внедрению своей цифровой валюты является Китай. Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 млн человек или десятую часть населения КНР», — сказал аналитик.

Отмечается, что в России в этом году началось тестирование платформы цифрового рубля среди некоторых банков. Позднее Центробанк РФ представит дорожную карту по внедрению цифрового рубля.