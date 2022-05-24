Болгария пожалела о своем отказе платить за газ в рублях

Болгарское правительство задумалось после отказа платить за газ в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов. Он подчеркнул, что сейчас нет необходимости отказываться от оплаты в русской валюте. Николов указал, что аналогично поступила Германия и Италия.
По словам министра, болгарское правительство поднимет этот вопрос во время совещания с Еврокомиссией.
"Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании", — цитирует политика РЕН ТВ.
Ранее "СП" писала, что председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях прокомментировал решение Польши досрочно разорвать газовое соглашение с Россией.