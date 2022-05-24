Болгария пожалела о своем отказе платить за газ в рублях

Болгарское правительство задумалось после отказа платить за газ в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов. Он подчеркнул, что сейчас нет необходимости отказываться от оплаты в русской валюте. Николов указал, что аналогично поступила Германия и Италия.