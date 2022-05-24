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40 минут назад

Болгария признала, что поспешила с отказом от оплаты за газ в рублях

Свободная пресса

Болгарское правительство задумалось после отказа платить за газ в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов. Он подчеркнул, что сейчас нет необходимости отказываться от оплаты в русской валюте. Николов указал, что аналогично поступила Германия и Италия.

Болгария пожалела о своем отказе платить за газ в рублях
Фото: ReutersReuters

По словам министра, болгарское правительство поднимет этот вопрос во время совещания с Еврокомиссией.

"Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании", — цитирует политика РЕН ТВ.

В Европе воспротивились вводу антироссийских санкций

Ранее "СП" писала, что председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях прокомментировал решение Польши досрочно разорвать газовое соглашение с Россией.

Экономика,Александр Николов,Алексей Пушков,Еврокомиссия,Совет Федерации,
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