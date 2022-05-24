Эксперт заявил о снижении связей между долларом и ценами в магазине

Взаимосвязь между корректировкой цен на продукты и курсом доллара постепенно ослабевает. Об этом заявил «Прайм» профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

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«Если рассматривать доллар как особый товар, то его подверженность жесткому регулированию означает слабые позиции по отношению к рублю. В отношении потребительских цен такого регулирования нет, и их динамика теоретически может быть агрессивнее изменений на валютном рынке», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил прохождение пика кризиса. В этой связи, по мнению специалиста, в краткосрочной перспективе инфляция будет на низком уровне. Смирнов также высказался о ситуации с долларом. Он полагает, что отменять ограничительные меры Центробанка преждевременно, так как это станет драйвером нового роста цен.

Смирнов также указал на то, что влияние американской валюты в экономике будет постепенно снижаться. На этом фоне

внутренние цены в стране еще меньше будут зависеть от колебаний его курса, считает специалист.