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37 минут назад

«Ъ»: бензин в России дешевеет из-за экспортных ограничений

Газета.Ru

В России начали снижаться биржевые цены на бензин, в мае они опустились до минимальных значений для этого сезона с 2016 года, пишет «Коммерсантъ».

Так, стоимость АИ-92 на бирже СПбМТСБ 23 мая достигла 37,2 тыс. руб. за тонну. В среднем с начала мая его биржевая цена составила 38,9 тыс. руб. за тонну — это самый низкий уровень цен в мае с 2016 года. В целом с начала года цена на АИ-92 упала почти на 30%.

«Ъ» отмечает, что обычно в мае и начале июня цены на российском оптовом топливном рынке растут из-за начала сезона отпусков, а выпуск топлива снижается из-за ремонтов на НПЗ.

Бензин стал резко дешеветь в феврале после начала военной операции России на Украине. В результате страны ЕС и США сократили экспорт российских топлива и нефти, трейдеры перестали делать закупки энергоносителей.

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Вслед за снижением оптовых цен на бензин операторы АЗС уменьшают цены на заправках, однако делают это не очень охотно. По оценке «Петромаркета», относительно конца февраля марка бензина АИ-92 на АЗС в среднем подешевела всего на 0,5%, вернувшись к уровню начала этого года. Сейчас средняя стоимость того топлива — 47 руб. за литр.

Ранее в НТС заявили о возможном снижении цены на бензин на 2-3 рубля к концу 2022 года.

Экономика,Видео,Коммерсант,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,ЕС,
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