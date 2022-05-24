Российской нефти оказалось сложно найти покупателей

Объём погруженной на танкеры российской нефти, на которую пока не нашлось покупателя, с начала спецоперации на Украине увеличился в три раза. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на экспертов Vortexa. По данным аналитиков, сейчас в море находится рекордное количество невостребованных танкеров с сырьём — 15% от общего числа. На этих танкерах погружено 62 млн баррелей нефти Urals.

Фото: Reuters Reuters

«Цифры в заголовках СМИ, говорящие о том, что российский экспорт всё ещё большой, не отражают ситуации. В море продолжает собираться российская нефть», — заявил эксперт по энергетике Клей Сейгл.

По данным агентства, в феврале экспорт нефти из России достигал 7,9 млн баррелей в сутки, а сейчас этот объём сократился до 6,7 млн. Основными покупателями сырья считаются Китай и Индия, но и Европа наращивает поставки из-за разговоров о полном эмбарго российских нефтепродуктов.