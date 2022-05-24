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54 минуты назад

Европа начала запасаться газом

Lenta.ru

Несмотря на снижение уровня поставок «Газпрома» в Европу, регион начал наращивать темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), сообщает «Коммерсантъ». По данным платформы AGSi+, к 21 мая резервуары заполнили на 42,6 процента — достигнутый результат означает, что при сохранении темпов закачки на уровне 2021 года ПХГ будут заполнены на 90 процентов к 1 ноября.

Европа начала запасаться газом
Фото: ReutersReuters

В начале марта Еврокомиссия рекомендовала странам блока добиться увеличения запасов до 80 процентов к 1 ноября на фоне ухудшения отношений с Россией. Государства ЕС последовали этому совету, хотя «Газпром» в апреле-мае стал поставлять примерно на 40 процентов меньше газа в годовом выражении из-за отказа Польши от российского газа и снижения поставок через Украину. Запастись топливом Европе удалось из-за рекордных цен на газ — регион переманил поставки других экспортеров, ранее предназначавшиеся для Азии.

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«Газпром» перестал публиковать помесячную статистику экспорта в Европу, однако за 4,5 месяца 2022 года его поставки в дальнее зарубежье (включает растущий экспорт в Китай и Турцию) упали на 26,5 процента. Европа компенсировала снижение поставок российского топлива импортом сжиженного природного газа (СПГ) по морю — в апреле регион получил на 47,7 процента больше СПГ год к году и на 20 процентов к марту. Крупнейшими поставщиками оказались США (7,5 миллиарда кубометров) и Катар (2,55 миллиарда кубометров).

Азия не может соперничать с Европой на газовом рынке из-за снижения экономической активности ключевого потребителя региона — Китая. Из-за вспышки коронавируса спрос на топливо в стране снизился. Другие азиатские импортеры, например, Индия, не могут предложить поставщикам более высокую оплату, чем Европа. Аналитики агентства Platts, которых цитирует «Ъ», ссылаются на мнение французского трейдера: по его мнению, нынешние уровни поставок СПГ в Европу могут сохраняться по меньшей мере до начала лета, учитывая сохраняющуюся премию по отношению к цене в Азии.

На момент после начала российской спецоперации на Украине, 26 февраля, объем активного газа в ПХГ Европы составлял 29,5 процента. К тому моменту регион потратил весь газ, который был закачан в подземные хранилища в летний период.

Экономика,Коммерсант,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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